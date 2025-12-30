Se van a la B: ANFP rechazó reclamo de Iquique y Unión Española para seguir en Primera División

El ente planteó que las bases del torneo 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, “incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes”.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó que tomó la decisión de rechazar el reclamo que presentaron los clubes Unión Española y Deportes Iquique con el propósito de anular sus descensos y mantenerse en la Primera División.

De acuerdo con lo argumentado por ambos equipos, en sus casos debía prevalecer el Reglamento de la ANFP por sobre las bases del torneo, que permitiría dejar en vigencia los promedios de puntos de las tres últimas temporadas, lo que efectivamente evitaría que descendieran a la Primera B.

En su resolución unánime, el directorio ratificó “la plena vigencia y aplicabilidad” de las bases del torneo de Primera División 2025, “las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B que, en este caso, corresponden a Unión Española y Deportes Iquique“.

Además, la dirigencia de la ANFP detalló que “durante la reunión se analizaron los antecedentes presentados por abogados externos expertos en la materia, quienes realizaron una revisión exhaustiva de los antecedentes contenidos en la solicitud de los clubes antes mencionados”.

Por qué la ANFP rechazó reclamo de Iquique y Unión Española

Recordó que el antiguo artículo 90 se encuentra en deshuso desde hace dos décadas y solo fue aplicado en la temporada 2005 y quedó “tácitamente derogado por modificaciones estatutarias posteriores que fijaron el número de clubes de Primera División en un máximo de 16, incompatible con la estructura anterior de 20 equipos”.

Planteó que las bases del torneo 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, “incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes, antes del inicio de la competencia”.

Finalmente, la ANFP recalcó que el reclamo de Iquique y Unión Española “se considera improcedente, ya que los clubes aceptaron las reglas del torneo y compitieron bajo ellas durante toda la temporada“.