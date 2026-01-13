El nuevo ranking de Alejandro Tabilo y su próximo rival en el ATP de Auckland tras arrollador triunfo en su debut

Alejandro Tabilo recuperó el número 1 de Chile y hoy deberá enfrentar a un duro rival con el objetivo de acceder a los cuartos de final.

Alejandro Tabilo (81°) tuvo un arrollador debut en el ATP 250 de Auckland al superar sin mayores complicaciones al argentino Camilo Ugo Carabelli (47°) en la primera ronda.

El tenista nacional aprovechó la wild card (WC) que recibió de parte del torneo y se impuso sobre el trasandino por 6-4 y 6-2, en un encuentro que se extendió por poco más de una hora.

Tabilo se mostró muy sólido en su juego y no le dio chances al rival. De hecho, a lo largo del encuentro no tuvo puntos de quiebre en contra y materializó las tres oportunidades que generó.

Su servicio también fue contundente, ganando el 94% de los puntos con su primer saque y el 70% con el segundo. Sumado a ello, realizó nueve aces y no cometió doble faltas.

En el primer set, un solo quiebre le bastó para sacar diferencias, mientras que en la segunda manga fue todo de Jano, quien concretó dos break más para obtener su pasaje a los octavos de final del ATP de Auckland.

Alejandro Tabilo recupera el número 1 de Chile e irá frente a un duro rival en octavos del ATP de Auckland

Con esta victoria, Alejandro Tabilo suma 20 puntos y escala al casillero 78° del ranking live, desplazando a Cristian Garin como el número 1 de Chile.

Ahora, en busca de los cuartos de final, el chileno enfrentará al italiano Luciano Dardieri (24°) este martes 13 de enero, no antes de las 20:40 horas. Este encuentro se podrá ver en vivo a través de la plataforma de Disney+.