Los duros rivales de Garin y Tabilo en el Australian Open 2026: el 24° del mundo y Medvedev aparecen en el horizonte

Los tenistas chilenos ya conocen su camino en el primer Grand Slam del año, que comienza este domingo 18 de enero.

Este jueves se realizó el sorteo del cuadro principal del Australian Open 2026, donde los chilenos Cristian Garin (80°) y Alejandro Tabilo (81°) conocieron a sus respectivos rivales.

Gago tendrá la dura tarea de enfrentar al italiano Luciano Darderi (24°) en el primer Grand Slam del año, que comienza este domingo 18 de enero.

Esta será la primera vez que la primera raqueta nacional se vea las caras con el europeo, quien viene de eliminar a Tabilo esta semana en el ATP de Auckland.

El camino de Cristian Garin y Alejandro Tabilo en el Australian Open 2026

En caso de que logre imponerse en el marcador, en la segunda ronda chocaría con el ganador de la llave entre el argentino Sebastián Báez (39°) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

Por su parte, Tabilo jugará en primera ronda contra el francés Quentin Halys (85°), con quien no registra duelos previos.

Si lo vence en esta instancia, en la siguiente ronda se mediría frente al ruso Daniil Medvedev (12°) o el neerlandés Jesper De Jong (73°).

De momento, la organización del Australian Open no ha oficializado la programación ni los horarios de los duelos de primera ronda, los cuales se transmitirán en vivo en TV por ESPN, mientras que en streaming se podrán ver en la plataforma de Disney+.