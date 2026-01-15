VIDEO – La Roja da el batacazo: con quién y cuándo jugará Chile la final de la Kings League tras derrotar a España

En la instancia de shootouts el segundo arquero de La Roja, Rodrigo Martínez, se transformó en el héroe al tapar el lanzamiento del hispano Liñares.

Chile derrotó este jueves a España a través de shootouts, con lo que accedió de manera inédita a la final de la Kings League World Cup Nations.

En cuartos de final, Chile eliminó a Alemania, mientras que España hizo lo mismo con Estados Unidos, al que goleó por 9-3.

De esta forma, el equipo nacional llega al último partido del certamen de manera invicta, tras vencer al equipo hispano en el duelo disputado en el Trident Arena, ubicado en Sao Paulo, Brasil.

Tras los dos periodos de 20 minutos del tiempo reglamentario, La Roja y España terminaron igualados en cinco goles, por lo que se llegó a la instancia de shootouts, en la que el segundo arquero de La Roja, Rodrigo Martínez, se transformó en el héroe al tapar el lanzamiento del hispano Liñares, con lo que selló la clasificación chilena a la gran final del Mundial de la Kings League.

Pero Rodrigo Martínez no fue el único portero chileno que brilló bajo los tres palos, ya que el arquero titular, Matías Herrera, también aportó con un gol, con el cual sumó seis durante el torneo, transformándose en el más goleador entre los arqueros presentes en la Kings League World Cup Nations.

Con quién y cuándo jugará Chile la final de la Kings League

El rival de La Roja salió de la otra semifinal, que disputaron los equipos de Brasil y México y que terminó con el triunfo del dueño de casa.

La final de la Kings League la disputará Chile este sábado 17 de enero, a partir de las 20:00 horas, y podrá ser vista por las pantallas de Canal 13 y 13GO.

Revisa a continuación los mejores momentos del partido por semifinales en el que La Roja se impuso a España.