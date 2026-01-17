Todo listo para el debut de Alejandro Tabilo en Australian Open: fecha, hora y dónde ver en vivo

Alejandro Tabilo ya tiene horario para enfrentar a Quentin Halys en la primera ronda del Abierto de Australia.

Alejandro Tabilo (81°) ya tiene todo listo para su debut en el Australian Open 2026, luego de que se confirmara el horario en el que deberá saltar a la cancha.

La segunda raqueta nacional enfrentará en la primera ronda del Abierto de Australia al francés Quentin Halys (85°), con quien registra solo un duelo previo. Fue en la qualy del ATP de Queen’s en 2022, donde el europeo se impuso en sets corridos.

El partido entre Tabilo y Halys se programó para el primer turno de este domingo 18 de enero en la cancha 15, por lo que se disputará a partir de las 21:00 horas (de Chile).

En caso de que se imponga en el marcador, en una eventual segunda ronda del certamen se mediría ante el ganador de la llave entre el ruso Daniil Medvedev (12°) y el neerlandés Jesper De Jong (73°).

Por su parte, Cristian Garin aún no tiene horario para debutar en el Australian Open, situación por la cual debería hacer su estreno el lunes o en la madrugada del martes. Allí, jugará contra el italiano Luciano Dardieri (24°).

Previamente se han visto las caras en una sola ocasión, donde el italiano se quedó con la victoria en el Challenger de Milán en 2023.

Si el chileno da el batacazo, en la siguiente ronda se mediría contra el vencedor del duelo entre el argentino Sebastián Báez (39°) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

Dónde ver en vivo a Alejandro Tabilo y Cristian Garin en el Australian Open 2026

Todos los partidos del Australian Open 2026, incluyendo los de Alejandro Tabilo y Cristian Garin, se podrán ver en TV en ESPN, mientras que en streaming, estarán disponibles en la plataforma de Disney+.