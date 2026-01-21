Gert Weil se sumó a críticos por designación de Natalia Duco: “Debe reconocer que cometió un error”

“Tener una ministra de Deportes con ese antecedente, yo creo que es muy malo para la imagen internacional”, aseveró el ex atleta.

El ex plusmarquista iberoamericano en lanzamiento de la bala y dos veces abanderado olímpico, Gert Weil, se sumó este miércoles a las críticas surgidas tras la designación de Natalia Duco como ministra del Deporte en el gabinete de José Antonio Kast, y sostuvo que tiene “sentimientos encontrados” al respecto.

De esta forma, Weil coincidió con los cuestionamientos que manifestó también el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien calificó como una “señal muy mala” la llegada de Duco al Mindep.

El profesional recordó que la ex lanzadora de la bala arrojó positivo por doping en 2018 y siete meses más tarde se la suspendió por tres años.

En esa línea, sostuvo que lo realizado por la próxima secretaria de Estado “no es una picardía del momento”, y a continuación argumentó que “el dopaje es una industria. ¿Cuál es el problema de Natalia Duco? Que ella era parte de esa industria”.

“Yo trabajé con ella para los Juegos Panamericanos. Como compañera de panel, perfecto, pero como una persona que va a hacer las políticas deportivas de Chile, la señal es muy mala, y no lo digo yo desde mi posición política, lo dice transversalmente el mundo del deporte“, planteó.

Gert Weil también criticó designación de Natalia Duco

Al abordar la designación de Natalia Duco, el ex atleta Gert Weil manifestó que “tengo sentimientos encontrados, porque me hace falta un elemento en cuanto al problema que tuvo Natalia, que bien sabemos le significó un castigo por parte del sistema de competencia internacional por doping“.

“Me hace mucha falta que haya un reconocimiento de parte de ella, por la falta que cometió”, complementó, y sostuvo que, “de alguna manera, creo que se está tratando de plantear que fue un tema menor, que no fue culpa de ella, que ella no sabía, y resulta que no es así. Tengo opiniones de distintos lados que de alguna manera creo que no fue una buena decisión“.

“Por ejemplo, lo que le pasó a Nicolás Jarry, pues efectivamente el Nico comprobó que recurrió a un suplemento que tenía un componente que no estaba indicado. Pero en el caso de Natalia es distinto. Es un doping más sofisticado”, añadió.

Planteó a la vez que la llegada de Duco al Ministerio del Deporte “no es una buena señal. Estoy de acuerdo en que si alguien comete una falta y paga su respectivo castigo, debiera tener otra oportunidad. No tiene por qué ser condenada de por vida. Pero, como ya dije, me falta el componente en que ella debe reconocer que cometió un error. Eso no lo ha hecho“.

“La señal que se está dando es que, a pesar de lo ocurrido, se puede zafar y de alguna manera llegar a instancias como ser ministra de un país”, indicó, y enfatizó que “tener una ministra de Deportes con ese antecedente, yo creo que es muy malo para la imagen internacional, sobre todo de la gente que está en esta lucha permanente contra el dopaje, es un riesgo absoluto“, concluyó.