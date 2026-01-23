Sonríe Joaquín Niemann: es elegido como Mejor Jugador de LIV Golf y es el único chileno entre los 100 deportistas mejor pagados del mundo

Revisa en qué puesto del listado aparece Joaquín Niemann y las millonarias ganancias que obtuvo en la temporada 2025.

Joaquín Niemann es uno de los nombres más destacados del LIV Golf, y pese a que no logró el título del año, fue elegido como el Mejor Jugador de la temporada en la gala de la liga, donde se repartieron 22 premios.

El golfista chileno fue el jugador que más trofeos ganó en 2025, alzando los títulos en Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido. Producto de lo anterior, los propios deportistas del circuito votaron por él a modo de reconocimiento a una campaña regular con grandes resultados.

Joaquín Niemann integra el Top 100 de deportistas mejor pagados del mundo

Por otro lado, Joaquín Niemann sumó otra buena noticia, ya que es el único chileno que figura en la lista de los 100 deportistas mejor pagados en 2025.

En el prestigioso ranking que elaboró el sitio especializado en deportes, Sportico, el golfista nacional aparece en el lugar 63° con ganancias de US$ 47.200.000.

De esta forma, el oriundo de Talagante supera a otros nombres importantes en el mundo del deporte, como Harry Kane (US$ 43 millones), Robert Lewandowski (US$ 38 millones), entre otros.

Respecto al podio, el futbolista Cristiano Ronaldo lidera el listado con ganancias de US$ 260.000.000. En el segundo lugar se encuentra el boxeador mexicano Canelo Álvarez con US$ 137.000.000 y en el tercer puesto está Lionel Messi con US$ 130.000.000.

Estos son los 10 deportistas mejor pagados en 2025: