“Duelo de campeones” y cambios de horarios: la programación de la fecha 1 de la Liga de Primera del fútbol chileno 2026

El Campeonato Nacional ya sufrió su primera reprogramación por el cambio de localía de Deportes Concepción. Revisa cómo se jugará la fecha 1 del fútbol chileno.

Tras casi dos meses sin fútbol, este viernes comienza la Liga de Primera del fútbol chileno 2026, con la disputa de la fecha 1, la cual cuenta con varios partidos destacados.

La U de Chile será la encargada de abrir los fuegos en el Campeonato Nacional, recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

En la jornada sabatina, se llevará a cabo el tradicional “duelo de campeones”, donde la U de Concepción (campeón del Ascenso) hará de local frente a Coquimbo Unido (campeón de Primera División). Producto de los incendios que afectaron a la zona, la UdeC se trasladará a Talcahuano.

En este marco, también se realizó la primera reprogramación del torneo, ya que Deportes Concepción invirtió la localía con O’Higgins, cuyo duelo estaba programado para el domingo al mediodía. Finalmente, el encuentro se agendó para el lunes a las 20:30 horas en El Teniente de Rancagua. Por ello, también se adelantó el partido entre Everton y La Calera para no afectar la transmisión.

Respecto a Colo Colo, visitará a Deportes Limache en Valparaíso, mientras que la UC hará lo propio ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

La programación de la fecha 1 de la Liga de Primera del fútbol chileno 2026

Viernes 30 de enero:

Universidad de Chile vs Audax Italiano: 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Sábado 31 de enero:

Deportes Limache vs. Colo Colo : 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa.

: 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa. Cobresal vs. Huachipato : 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.

: 18:00 horas, en el Estadio El Cobre. Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido: 20:30 horas, en el Estadio Huachipato de Talcahuano

Domingo 1 de febrero:

Deportes La Serena vs Universidad Católica : 18:00 horas, en el Estadio La Portada.

: 18:00 horas, en el Estadio La Portada. Palestino vs Ñublense: 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 2 de febrero: