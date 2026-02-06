Quién llega como favorito y las claves del Super Bowl 2026 entre Seattle Seahawks y New England Patriots

Revisa cómo llegan los equipos al partido definitorio de la NFL y todo lo que debes saber del Super Bowl LX.

Este fin de semana el Super Bowl 2026 se toma la agenda deportiva, donde se definirá al campeón de la NFL, la liga de fútbol americano más importante del mundo.

El epicentro de este gran evento es el Levi’s Stadium de Santa Clara, en San Francisco, recinto que albergará la versión número 60 del duelo, que tendrá como protagonistas a los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

¿Quién llega como favorito para ganar el Super Bowl 2026?

De acuerdo a las principales plataformas de pronósticos y expertos de la NFL, los Seattle Seahawks llegan como favoritos al Super Bowl de la mano de Jaxon Smith-Njigba y Sam Darnold, quienes han sido de los jugadores más destacados de la temporada. El cuadro dirigido por Mike Macdonald saltarán al terreno de juego con el objetivo de alzar el segundo título de su historia tras terminar el 2025 como campeón de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano (NFC).

Lo anterior, tras superar a Los Angeles Rams por 31-27, luego de una temporada en la que registraron 16 triunfos y 3 derrotas.

Por su parte, los New England Patriots nuevamente se hacen presentes en esta instancia, gracias al gran aporte de Drake Maye. La mayor virtud del equipo es su defensiva, la cual es la que menos yardas ha permitido y los que más sacks a quarterbacks acumulan en enero en el marco de la postemporada.

Los Patriots llegan a la final tras consagrarse campeón de la Conferencia Americana de Fútbol Americano (AFC) al vencer a los Broncos por 10-7.

Durante la temporada han registrado 17 victorias y 3 derrotas, y ahora buscarán su séptimo título de Super Bowl, lo cual les permitiría dejar atrás a los Steelers y ser el equipo más ganador en la historia de la NFL.

El choque de dos filosofías diferentes

Ambos equipos tienen estilos de juego bien marcados. Los Seahawks destacan por una ofensiva vertical y agresiva, mientras que los Patriots han basado su éxito en una defensa asfixiante, la cual se ha consolidado como la mejor defensiva en puntos permitidos de la Conferencia Americana (18.8 por juego).

Respecto a los de Seattle, esta temporada Mike Macdonald ha construido un equipo dinámico y llega con la mejor defensiva de la NFL en puntos permitidos (17.2 por juego).

Además, una de las claves del Seattle tiene que ver con su capacidad de anotar en jugadas de largo yardaje. De hecho, su ofensiva promedió 5.6 yardas por jugada, una de las más altas de la campaña anterior.

