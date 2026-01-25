Trump confirma que no asistirá al Super Bowl LX: “Bad Bunny y Green Day solo siembran odio”

“Estoy en contra de ellos. Creo que fue una pésima elección. Solo fomentan el odio. Es terrible”, declaró el Jefe de Estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá al próximo Super Bowl LX y criticó duramente a los artistas elegidos para los shows musicales que son el cantante Bad Bunny y la banda Green Day.

“Estoy en contra de ellos. Creo que fue una pésima elección. Solo fomentan el odio. Es terrible“, declaró Trump en una entrevista con The New York Times desde el Despacho Oval.

Aunque expresó su descontento con los músicos, el mandatario republicano aclaró que esa no es la principal razón de su ausencia en el partido, que se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. “Está demasiado lejos. Me hubiera gustado ir. Siempre me recibieron muy bien en el Super Bowl, les caigo bien”, agregó.

En ese contexto, el medio recordó que Trump sí estuvo presente en la final de la NFL del año pasado, celebrada en Nueva Orleans, donde se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Tanto Bad Bunny como Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, han criticado abiertamente la administración Trump, sobre todo por sus políticas hacia la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

El Super Bowl LX se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y promete ser uno de los eventos deportivos más vistos del año.

Este Super Bowl no solo destaca por el fútbol americano, sino también por la expectativa mediática que genera su show musical, que cada año atrae a millones de espectadores en todo el mundo.