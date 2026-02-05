Super Bowl 2026 más allá de lo deportivo: artistas, show de medio tiempo y hasta US$ 10 millones por comerciales de 30 segundos

Todos los ojos están puestos en el Super Bowl, el cual tendrá a Bad Bunny y otros artistas de renombre en el evento. También habrá espacio para que películas presenten sus avances y marcas promocionen sus productos con grandes figuras.

Foto: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo el evento deportivo más importante de Estados Unidos: el Super Bowl LX, que este 2026 tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Los equipos que protagonizarán el duelo que definirá al campeón de la NFL serán los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Los primeros son los campeones de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano (NFC), mientras que los segundos son los ganadores de la Conferencia Americana de Fútbol Americano (AFC).

Durante el fin de semana todos los ojos estarán puestos en este evento, el cual va más allá de los deportivo, debido a los shows musicales que se realizarán antes del partido y en el medio tiempo, y la publicidad que se apodera de la final.

Super Bowl 2026: los artistas que estarán en la previa y en el medio tiempo del evento

El evento será el domingo 8 de febrero a partir de las 20:30 horas de Chile, mientras que el show de medio tiempo, que variará dependiendo del desarrollo del cotejo, debería comenzar entre las 22:00 y 22:30 horas. En nuestro país se podrá ver en ESPN 2 y Disney+.

El encargado de realizar el show de medio tiempo del Super Bowl será Bad Bunny, quien se presentará por segunda vez en este espacio luego de haberlo hecho en 2020, cuando recibió la invitación de Shakira y Jennifer López.

Esta vez el puertorriqueño encabezará el show, convirtiéndose en el primer latino en liderarlo en solitario. Sin embargo, no será el único artista presente en el evento, ya que la banda Green Day realizará el espectáculo de apertura.

Además de ello, previo al partido, Charlie Puth cantará el himno nacional, Brandi Carlile interpretará America the Beautiful y Coco Jones interpretará Lift Every Voice and Sing.

La participación de ellos no contempla remuneración, ya que la NFL no les paga a los artistas principales por realizar el espectáculo.

Los comerciales y el millonario costo por 30 segundos de publicidad

La gran exposición que tiene el Super Bowl seduce a las grandes marcas, las cuales están dispuestas a pagar grandes sumas de dinero para aparecer en el evento. De hecho, el costo de los anuncios en algunos casos alcanza los 10 millones de dólares, mientras que el promedio para un espacio publicitario de 30 segundos es de unos 8 millones.

De acuerdo a Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal, cadena que transmitirá el Super Bowl, este año destacan comerciales del sector tecnológico, farmacéutico y de la industria del bienestar. Además, detalló que casi el 40% de las marcas de esta edición no estuvieron presentes en el evento pasado.

Son varias las celebridades que aparecerán en estos anuncios, como la ex número 1 del mundo en tenis femenino, Serena Williams, la cantante Sabrina Carpenter, la actriz Emma Stone, el artista estadounidense Post Malone, entre otros.

Si bien las marcas pagan millones de dólares por el espacio publicitario, no pueden usar el nombre del evento en sus comerciales, ya que “Super Bowl” es un término que está registrado por la NFL y no puede ser usado con intención comercial, a excepción de los patrocinadores del evento, que sí tienen derecho a utilizar el término.

Las películas que podrían presentar sus tráilers en el Super Bowl

Además de las grandes marcas, las productoras cinematográficas también buscan su espacio para promocionar sus películas.

Bajo este contexto, cada año se eleva la expectación con respecto a los rumores sobre los tráilers y teaser que se podrían presentar.

Estos son los títulos que se espera que presenten sus avances durante el Super Bowl 2026: