Dónde y a qué hora puedes ver el dobles: Tabilo remontó frente Milic y dejó a Chile 2-0 ante Serbia en la Copa Davis

El triunfo de Tabilo se sumó al conseguido antes por Tomás Barrios, quien necesitó de dos horas para imponerse en dos sets a Dusan Lajovic.

Alejandro Tabilo se impuso al serbio Ognjen Milic con parciales de 6-7, 6-2 y 6-4, puso a Chile 2-0 en la serie por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis, y este sábado integrará el equipo de dobles.

El chileno, clasificado en el puesto 73, debió esforzarse al máximo para imponerse al joven de 18 años, quien se ubica en el lugar 462.

El triunfo de Tabilo se sumó al conseguido antes por Tomás Barrios (112º del mundo), que necesitó de dos horas para imponerse en dos sets a Dusan Lajovic (123º), la primera raqueta de los europeos.

Con ambos triunfos, el equipo que capitanea Nicolás Massú quedó en ventaja de 2-0 sobre Serbia y este sábado podría sellar su paso a la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis.

Dónde y a qué hora puedes ver el dobles de la Copa Davis

De acuerdo con lo previsto, el duelo de dobles por la Copa Davis se disputará en la arcilla del Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Los representantes nacionales serán Alejandro Tabilo (310° en dobles) y Nicolás Jarry (sin ranking en dobles), quienes enfrentarán a los gemelos Ivan y Matej Sabanov, 220 y 221 del mundo, respectivamente.

El partido de dobles entre Chile y Serbia por Copa Davis se disputará este sábado 7 de febrero, a partir de las 18:00 horas.

El duelo entre el equipo capitaneado por Massú y los europeos solo se transmitirá por DSports de DirecTV. Para quienes deseen seguir el partido de forma online, estará disponible la plataforma de DGO.