Tabilo y Barrios sacan cuentas alegres en ATP de Buenos Aires: ambos ganaron y darán un gran salto en el ranking ATP

Tomás Barrios ganó un partido increíble, mientras que Alejandro Tabilo no tuvo complicaciones en su debut.

Una triunfal jornada tuvo el tenis chileno de la mano de Alejandro Tabilo (71°) y Tomás Barrios (114°), quienes superaron con éxito sus respectivos estrenos en el ATP 250 de Buenos Aires.

El primero en tener acción fue Tomás Barrios. El chillanejo dio una demostración de por qué nunca hay que dejar de luchar, ya que después de estar casi eliminado, finalmente avanzó a la siguiente ronda por el retiro de su rival, el brasileño Thiago Seyboth Wild (197°).

4-6 y 6-5 señalaba el marcador cuando se retiró el brasileño, quien no pudo cerrar el partido en tres oportunidades. Esto, debido a que Tomi salvó los tres match points. Tras ello, Seyboth Wild presentó problemas físicos y dijo adiós al certamen, destrozando su raqueta por la frustración.

Con esta victoria, Tomás Barrios escala al lugar 104° del ranking live, y ahora, deberá medirse contra el italiano Luciano Dardieri (22°) en los octavos de final del ATP de Buenos Aires. En caso de ganar, la tercera raqueta nacional volverá al top 100 después de dos años.

Alejandro Tabilo sin complicaciones en su debut en el ATP de Buenos Aires

Posteriormente, Alejandro Tabilo ratificó su favoritismo y sin mayores complicaciones se impuso sobre Facundo Díaz Acosta (285°) en la primera ronda.

La primera raqueta nacional superó por 7-6 y 6-3 al argentino, en un duelo que se extendió por casi dos horas.

Con este triunfo, Jano subirá al puesto 67° del ranking ATP. Ahora, en busca de los cuartos de final enfrentará al brasileño, Joao Fonseca (33°), quien es el campeón defensor del torneo trasandino.