Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca: a qué hora y dónde ver en vivo el ATP de Buenos Aires

La primera raqueta nacional enfrenta al campeón defensor con el objetivo de instalarse en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires.

Alejandro Tabilo (71°) ya tiene programación para enfrentar su próximo desafío en el ATP 250 de Buenos Aires, válido por la segunda ronda del torneo.

Tras su sólida victoria ante el local Facundo Díaz Acosta (285°) por 7-6 y 6-3, la primer raqueta nacional tendrá la difícil misión jugar contra el campeón defensor del certamen trasandino.

Se trata del brasileño Joao Fonseca (33°), quien en primera ronda quedó libre por su condición de sembrado.

Esta será la segunda ocasión en que Tabilo enfrente a Fonseca, ya que en 2024 se vieron las caras en los cuartos de final del ATP de Bucarest, donde el chileno resultó victorioso por 4-6, 7-6 y 6-4.

A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca en el ATP de Buenos Aires 2026

El partido de Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca por la segunda ronda del ATP de Buenos Aires se disputará este miércoles 11 de febrero, en el tercer turno de la cancha central, situación por la cual el encuentro iniciará no antes de las 18:30 horas.

Este duelo, al igual que todos los que se disputen en el torneo trasandino, se podrá ver en vivo a través de la plataforma de Disney+.

Respecto a Tomás Barrios (114°), quien ayer eliminó a Thiago Seyboth Wild (197°), disputará los octavos de final este jueves en horario por confirmar, donde chocará contra Luciano Dardieri (22°).