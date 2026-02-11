Eliminarán los empates: Japón revoluciona el fútbol e implementa nuevo sistema de puntos en su liga

En caso de igualdad en un partido de la J-League de Japón, el ganador se definirá mediante los lanzamientos de penales.

La J-League, máxima categoría del fútbol de Japón, promete revolucionar el fútbol con una llamativa norma, en el marco de la temporada 100 del certamen asiático.

En el campeonato Transición, que comenzó el fin de semana pasado, se incluyó una gran novedad: se eliminan los empates. En caso de igualdad en los 90 minutos, se debe jugar una tanda de penales para definir al ganador del encuentro.

De esta forma, se implementó un nuevo sistema de puntos, ya que el equipo que gane la tanda sumará dos unidades, mientras que el club perdedor solo sumará un punto.

Si el partido no termina en igualdad, el ganador continuará sumando tres puntos, mientras que el derrotado obtendrá cero.

Se eliminan los empates en el fútbol de Japón: una medida transitoria que podría prolongarse

Esta medida se aplicará inicialmente en el torneo corto de Transición, ya que en el segundo semestre comenzará la temporada regular para igualar el calendario de la J-League con el de las principales ligas europeas.

Desde la J-League, expusieron que “el objetivo es eliminar por completo los empates y aumentar la emoción y la competitividad en cada partido“.

Si bien el plan que contempla la eliminación de los empates es solo para el torneo corto, los organizadores no descartan que se pueda dar continuidad a esta medida si acaba convenciendo.

En la última fecha hubo cuatro empates. El primero de ellos fue el Kyoto Sanga 1-1 Vissel Kobe, donde este último acabó ganando 4-1 en penales.

Otros de los clubes que se impusieron por penales tras empatar en los 90 minutos fueron: FC Tokyo venció al Kashima (1-1 y 4-1), el Gamba Osaka al Cerezo Osaka (0-0 y 5-4) y el Avispa Fukuoka al Okayama (1-1 y 6-5).

De esta forma, en la Fecha 1 ya hay diversos equipos que poseen dos puntos en la tabla de la máxima categoría del fútbol de Japón.