La dura reflexión de Garín tras caer en ATP de Río de Janeiro: “Para el Chile Open no tengo ninguna expectativa”

El tenista nacional volvió al circuito tras la muerte de su padre y reconoció que atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera.

Luego de tres semanas de tres semanas de ausencia, Cristian Garín (89°) regresó al circuito en el ATP de Río de Janeiro, y lo hizo con una derrota 7-5 y 6-3 ante el argentino Thiago Tirante (92°), en la antesala del Chile Open. Luego de la caída, el el representante nacional aseguró que no tiene “ninguna expectativa” para el torneo donde hará de local.

La segunda raqueta nacional trata de recomponer su vida personal por uno de los dolores más grandes de su vida. Garín regresaba a la cancha por primera vez desde la muerte de su padre, el pasado 23 de enero. En ese sentido, tras el encuentro explicó el duro momento que se encuentra atravesando, trasladando aquello al terreno deportivo.

“Para el Chile Open no tengo ninguna expectativa. Creo que como objetivo tengo que volver a enfocarme, es lo que quiero. Tengo que hacer cambios ahora, estoy con ganas de salir adelante, pero es difícil, hay días muy buenos y muy malos, me lo tomo día a día“, afirmó el tenista sobre su visión para el torneo a disputarse en Santiago desde el 21 de febrero al 1 de marzo.

“Nadie va a estar bien, es imposible estar bien, ¿pero qué voy a hacer? Así es la vida, difícil, dura, pero elegí el tenis“, indicó sobre su delicado momento personal. “Es mi profesión, lo amo. Días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa, pero al final es lo que me encanta y tengo que volver a buscar fuerzas“

Las frases de Garín por su situación actual de cara al Chile Open

Sobre el partido en sí, dio conocer que está pasando momentos difíciles que le afectan su confianza en la cancha: “Estoy frustrado, creo que lo intenté. Han sido semanas difíciles. No me pude encontrar nunca cómodo. Estos días así no ayudan mucho, tengo que volver a encontrar una estructura“

“Han sido dos años muy duros en lo personal y en lo tenístico. Estoy intentando encontrar fuerzas, estructura y ver qué pasa para salir adelante. Venía bien y no me sentí bien“, añadió Garín.

Finalmente, habló sobre las medidas que ha adoptado para reencontrarse con su mejor nivel: “El feeling de bola no lo estoy pudiendo encontrar. Hice unos cambios durante la pretemporada. Tengo que volver a encontrar el rumbo, Han sido dos años difíciles en todo sentido. Voy a seguir intentándolo. Esta semana, a pesar del resultado, fue positiva. Volví a entrenar y con rutina. Este último mes no pude jugar mucho tenis. Estoy intentando salir adelante“.