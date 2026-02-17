Huachipato vs Carabobo y O’Higgins vs Bahía en Copa Libertadores: a qué hora, dónde ver y qué partido irá por TV abierta

Los clubes chilenos inician su travesía en el escenario internacional, donde buscarán acercarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Esta semana comienza la Copa Libertadores para los clubes chilenos, donde Huachipato y O’Higgins disputarán la Fase 2 con el objetivo de meterse a la fase de grupos del torneo continental.

Un eventual paso a la Fase 3, aseguraría un semestre internacional para los equipos nacionales, ya que en dicha instancia, los ganadores sellarán su clasificación a los grupos de Libertadores, mientras que los perdedores irán a Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato y O’Higgins en Copa Libertadores?

El primero en salir a la cancha será Huachipato, este chocará contra Carabobo (Venezuela) este martes 17 de febrero a las 19:00 horas en el Polideportivo Misael Delgado, Venezuela. El duelo de vuelta se disputará el martes 24 de este mes a las 19:00 horas en Talcahuano.

Por su parte, O’Higgins recibirá a Bahía de Brasil este miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. El partido de vuelta se jugará el miércoles 25 a la misma hora.

¿Qué partido se transmitirá por TV abierta?

Ambos encuentros se podrán ver en vivo en TV a través de la señal de ESPN, mientras que de manera online, los duelos estarán disponibles en la plataforma de Disney+.

La TV abierta también se hará presente, ya que esta semana Chilevisión transmitirá en vivo el partido de O’Higgins vs Bahía, que también se podrá ver gratis en su señal online y en la aplicación MiCHV.