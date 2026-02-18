Alejandro Tabilo vuelve a la cancha en ATP de Río: por qué el duelo de octavos podría definir el futuro de su calendario

Revisa a qué hora y contra quién juega hoy Alejandro Tabilo en el ATP de Río, donde buscará meterse en los cuartos del certamen.

Alejandro Tabilo (68°) salta a la cancha este miércoles para disputar los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde enfrentará al italiano Francesco Passaro (163°), quien ingresó al cuadro como lucky losers.

La primera raqueta nacional buscará emular lo hecho el pasado lunes, cuando venció al estadounidense Emilio Nava (76°), para seguir sumando puntos ATP y ganar confianza de cara a los próximos torneos.

Por su parte, el europeo llega a este encuentro tras dejar en el camino al croata Dino Prizmic (122°) en sets corridos. Esta será la segunda vez que el chileno y el italiano se enfrenten, ya que el año pasado se vieron las caras en el Challenger de Cancún, donde Jano se impuso por 6-1 y 6-4.

A qué hora y dónde ver el partido de Alejandro Tabilo en el ATP de Río de Janeiro

El partido entre Alejandro Tabilo y Francesco Passaro por los octavos de final del ATP de Río se jugará este miércoles 18 de febrero en el último turno de la Cancha Guga Kuerten, por lo que se espera que salgan a la cancha entre las 20:30 y 21:00 horas.

El duelo, al igual que todo el torneo, se podrá ver en vivo a través de la plataforma de Disney+ y Tennis TV.

Este encuentro es vital para Tabilo en su objetivo de seguir escalando en el ranking ATP, el cual es clave para ingresar directamente a los próximos torneos del circuito.

De momento se encuentra 64° en el ranking en vivo y en caso de avanzar a los cuartos de final escalaría al puesto 57°. Si llegara a coronarse campeón en Río de Janeiro podría posicionarse en el lugar 35°.

Teniendo en cuenta que aún resta el Chile Open y no defiende puntos en la gira sudamericana de arcilla, estas semanas son cruciales para que el tenista nacional pueda meterse en el top 60 o 50, y de paso, asegurar su presencia en los torneos más importantes de los próximos meses, tales como los Masters de Montecarlo (44 directos), Madrid (46) y Roma (46), sin la necesidad de jugar qualys.