El Claro Arena de Universidad Católica gana premio al Edificio del Año 2026

La distinción lo reconoce como la mejor obra en la categoría Arquitectura Deportiva de la revista internacional ArchDaily.

En la previa del enfrentamiento entre Universidad Católica y Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, los cruzados recibieron una noticia que trasciende lo deportivo. El Claro Arena, reinaugurado en agosto de 2025, fue distinguido como “Edificio del Año 2026 en la categoría Arquitectura Deportiva” en el premio organizado por la prestigiosa revista internacional ArchDaily.

El reconocimiento se definió mediante votación pública, cuyo proceso concluyó el pasado 18 de febrero. El recinto precordillerano se impuso entre más de 3 mil proyectos provenientes de distintos países, consolidándose como el más votado en su categoría.

En la ronda final, el estadio de Universidad Católica superó a destacadas obras internacionales, entre ellas el Centro de Recreación Rosemary Brown de Canadá, el centro Saddling Boxes & Private Deck de Emiratos Árabes Unidos, la Plaza Barrio Olímpico de Buenos Aires y el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey en Colombia. La distinción posiciona al Claro Arena como un referente de la arquitectura deportiva a nivel global.

Premio al Claro Arena: el historial en su casa de la Universidad Católica

Más allá del galardón, el estadio también ha sido sinónimo de fortaleza deportiva para el equipo dirigido por Daniel Garnero. Desde su reapertura, la UC ha disputado ocho partidos en Las Condes, con un balance de siete victorias y una sola derrota, transformando el recinto en un bastión clave en su campaña.

La única caída de la franja en el remozado estadio se produjo el 2 de noviembre de 2025, cuando O’Higgins se impuso por 2-0 con goles de Luis Pavez y Bryan Rabello.

Con este respaldo institucional y deportivo, Universidad Católica volverá a presentarse este sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena, donde buscará extender su positiva racha como local frente a Coquimbo Unido.