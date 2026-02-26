La programación de la fecha 5 de la Liga de Primera: cuándo se juega el Superclásico y el partido que irá por TV abierta

Revisa los días y horarios de la nueva fecha que se disputará en el fútbol local, donde el Superclásico acapara todas las miradas.

Este viernes comienza la fecha 5 de la Liga de Primera del fútbol chileno, la cual tendrá como plato de fondo la edición número 199 del Superclásico.

En esta oportunidad, Cobresal recibirá a Deportes La Serena para abrir los fuegos de la nueva jornada del Campeonato Nacional, donde los papayeros irán en búsqueda de su primera victoria en el torneo. Posteriormente, será el turno de Unión La Calera que enfrentará a Audax Italiano.

Durante el sábado la programación continúa con el duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción. Luego llegará un choque que marcará el rumbo de la parte alta de la tabla: Deportes Limache versus Huachipato. El tercero recibirá al líder del campeonato, que viene de quedar eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Carabobo de Venezuela en el CAP de Talcahuano. El día cierra con el partido de Palestino ante O’Higgins en La Cisterna.

Finalmente, el domingo comenzará con el partido transmitido por TV abierta a través de la señal de Canal 13: Universidad de Concepción recibe a un necesitado Everton, que no ha logrado sumar un solo punto.

Y después de aquel duelo, viene el partido destacado de la fecha: el Superclásico del fútbol chileno. Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en un duelo que podría dejar en la cuerda floja al entrenador de los azules, Francisco Meneghini, que no ha logrado ganar al mando del elenco universitario.

Finalmente, Ñublense y Universidad Católica cierran la quinta fecha del campeonato nacional.

Superclásico 199: Revisa la programación de la fecha 5 de la Liga de Primera con horarios

Viernes

18:00 – Cobresal vs Deportes La Serena.

– Cobresal vs Deportes La Serena. 20:30 – Unión La Calera vs Audax Italiano.

Sábado

12:00 – Coquimbo Unido vs Deportes Concepción.

– Coquimbo Unido vs Deportes Concepción. 18:00 – Deportes Limache vs Huachipato.

– Deportes Limache vs Huachipato. 20:30 – Palestino vs O’Higgins.

Domingo