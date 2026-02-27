Superclásico 199: las posibles formaciones y cómo llegan Colo Colo y La U

Mientras que los dirigidos por Tano Ortiz encontraron regularidad en los últimos partidos, Paqui Meneghini se juega su cargo.

Colo Colo y Universidad de Chile animarán el Superclásico 199 del fútbol chileno, en un partido que puede marcar el futuro de ambos entrenadores. Pese a que ambos equipos comenzaron el año mostrando dudas y falencias, lo cierto es que albos y azules llegan al encuentro de manera dispar para enfrentarse en el Estadio Monumental.

Los locales van al alza. Tras varios meses de cuestionamientos sobre Francisco Ortiz, el entrenador argentino ha logrado encadenar tres triunfos consecutivos con el Cacique, que lo tienen compartiendo el liderato de la tabla de la Liga de Primera con Huachipato. Ello le permitió mantener una estabilidad en sus onces titulares, que le han sabido responder tras el golpe de Deportes Limache en la primera fecha.

Eso si, en frente el Tano tendrá un viejo fantasma: su debut en el banquillo del Popular fue una dura derrota 3-0 por la Supercopa 2025 ante la misma U. Ahora busca su revancha, que la encuentra en un mejor lugar, considerando el presente del Romántico Viajero, el retorno de Javier Correa y la ausencia de bajas.

Francisco Meneghini no ha logrado impregnar su estilo en el conjunto laico. Su pobre presentación en el amistoso ante Universitario de Perú, sumado a que aún no conoce de victorias en el Campeonato Nacional, lo tiene en la cuerda floja. Ahora se juega el cargo en este duelo y el partido por Copa Sudamericana ante Palestino.

En ese escenario, La Tercera dio a conocer que Paqui tiene una cláusula en su contrato que podría llevar a Azul Azul a ejercer su derecho: si es despedido durante los primeros seis meses desde que firmó en La U, recibirá un pago de solo tres meses de sueldo, en lugar de lo que le reste de su contrato hasta 2027. La sensible baja de Lucas Assadi, por una lesión de tobillo, le hará la tarea más difícil.

Las posibles alineaciones para los dos equipos del Superclásico 199

Colo Colo formaría de la siguiente manera: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

La U, en tanto, prepara el siguiente XI titular: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

El Superclásico 199 se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.