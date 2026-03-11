Irán se retira del Mundial 2026: qué selección se quedará con el cupo y las duras consecuencias que podría enfrentar

A raíz de la guerra con Estados Unidos, desde Irán anunciaron que no jugarán el Mundial 2026, situación por la cual la FIFA debe definir cómo reemplazará a la selección asiática que formaba parte del Grupo G.

Producto de la guerra contra Israel y Estados Unidos, Irán anunció que no jugará el Mundial de Norteamérica 2026, dándole un duro golpe a la FIFA a sólo meses de la realización de la competición, lo cual pone en aprietos al ente rector, ya que deberá elegir a qué selección se le otorgará el cupo.

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, manifestó que “dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”.

A lo que agregó: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera“.

Antes de ello, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, había señalado que “con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso“.

Bajo este contexto, el conjunto asiático finalmente se bajó del Mundial 2026, donde era parte del Grupo G, donde debía enfrentar a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sumado a ello, tenía la posibilidad de chocar contra EE.UU. en los dieciseisavos de final.

Las consecuencias que podría pagar la selección de Irán si no asiste al Mundial 2026

De acuerdo al Artículo 6 del reglamento de la cita planetaria, si una selección clasificada decide no asistir al certamen, la federación podría recibir una multa de hasta 700 mil dólares.

A lo anterior, se pueden sumar más consecuencias, ya que en dicho artículo también se señala que a las federaciones que se retiren “se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección”. Además, la selección podría quedar excluida de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

¿Qué selección reemplazará a Irán en el Mundial 2026?

Teniendo en cuenta que Irán pertenece a la Confederación de Asia, la cual reparte 8.5 cupos al Mundial, la selección que asumiría el reemplazo debería ser de este continente.

En este marco, el equipo que toma fuerza es el de Irak, que debe disputar el repechaje a fines de este mes contra el ganador del duelo de Bolivia vs Surinam.

De lograr esta plaza, Irak evitaría viajar a México, beneficiando a Emiratos Árabes Unidos, que podría pasar a jugar la repesca. Sin embargo, la FIFA tiene la última palabra y debería comunicar quién se queda con el cupo durante los próximos días.