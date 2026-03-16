Con varias sorpresas y nueve “europeos”: la nómina de Chile para los amistosos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde

Revisa la nómina completa y las fechas en que La Roja saltará a la cancha este mes en el marco del FIFA Series.

Este lunes la Federación de Fútbol de Chile presentó la nómina para los primeros amistosos que disputará La Roja en este 2026, la cual cuenta con varias sorpresas.

La Selección Chilena será parte del FIFA Series, un torneo amistoso que se jugará en Nueva Zelanda, donde el Equipo de Todos se medirá ante los locales y Cabo Verde, ambas selecciones mundialistas.

Dentro de la nómina destacan nombres que juegan en Europa, tales como Lucas Cepeda, Gabriel Suazo, Felipe Loyola, Ben Brereton, Guillermo Maripán, entre otros. También está Vicente Pizarro, Iván Román y Gonzalo Tapia, quienes destacan en Sudamérica.

En este marco, nuevamente llama la atención la ausencia de Erick Pulgar, que hace años es una de las figuras principales de Flamengo.

Respecto al torneo local, hay dos jugadores de O’Higgins: Felipe Faúndez y Felipe Ogaz, y entre las novedades se encuentra el lateral de Colo Colo, Diego Ulloa, y el delantero de Coquimbo Unido, Benjamín Chandía.

Esta es la nómina de Chile para los duelos amistosos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde

Arqueros

Lawrence Vigouroux – Swansea (ING)

– Swansea (ING) Thomas Gillier – Monreal (CAN)

– Monreal (CAN) Sebastián Mella – Huachipato

Defensas

Felipe Faúndez – O’Higgins

– O’Higgins Fabián Hormazábal – U de Chile

– U de Chile Benjamín Kuscevic – Toronto (CAN)

– Toronto (CAN) Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

– Atlético Mineiro (BRA) Ian Garguez – Palestino

– Palestino Guillermo Maripán – Torino (ITA)

– Torino (ITA) Igor Lichnovsky – Karagumruk (TUR)

– Karagumruk (TUR) Gabriel Suazo – Sevilla (ESP)

– Sevilla (ESP) Diego Ulloa – Colo Colo

Mediocampistas

Ignacio Saavedra – Rubin Kazán (RUS)

– Rubin Kazán (RUS) Rodrigo Echeverría – León (MEX)

– León (MEX) Felipe Ogaz – O’Higgins

– O’Higgins Vicente Pizarro – Rosario Central (ARG)

– Rosario Central (ARG) Felipe Loyola – Pisa (ITA)

– Pisa (ITA) Javier Altamirano – U de Chile

– U de Chile Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Delanteros

Dario Osorio – Midjyilland (DIN)

– Midjyilland (DIN) Maximiliano Gutiérrez – Independiente (ARG)

– Independiente (ARG) Gonzalo Tapia – Sao Paulo (BRA)

– Sao Paulo (BRA) Ben Brereton – Derby County (ING)

– Derby County (ING) Alexander Aravena – Portland Timbers (USA)

– Portland Timbers (USA) Lucas Cepeda – Elche (ESP)

– Elche (ESP) Benjamín Chandía – Coquimbo Unido

La Roja.

Cuándo juega La Roja en la fecha FIFA de marzo

La Roja enfrentará a Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas, para posteriormente medirse ante Nueva Zelanda el lunes 30 de marzo a las 03:15 horas.

Estos encuentros se podrán ver en TV abierta a través de las pantallas de Chilevisión, mientras que por streaming estarán disponibles en todas las plataformas digitales de la señal televisiva.