“Lo hicieron para que lo viera más gente”: la molestia de Assadi por reportaje de Canal 13 y los detalles de la llamada que tuvo con barrista narco

El volante de la U de Chile, Lucas Assadi, evidenció su molestia por la divulgación de un reportaje en el que se lo vinculó con un integrante de la barra Los de Abajo que permanece detenido por estar ligado con el narcotráfico.

El futbolista se refirió a la nota de prensa que transmitió Canal 13, en la que se lo observaba mientras mantenía un diálogo con Víctor Poblete, alias Vitoko, quien es apuntado como cabecilla de la banda Los Wayans.

Al abordar el tema, el mediocampista azul descartó de plano que mantenga algún tipo de relación con el antisocial.

Assadi cree que Canal 13 se equivocó con el reportaje

Al abordar el tenor del reportaje en el que se lo mencionó, Lucas Assadi ratificó lo manifestado por el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, en el sentido de que todo ocurrió en un contexto en el que él pensó que hablaba con un hincha común y corriente.

“Fue una conversación de felicitaciones (por el triunfo en el Superclásico), pero más allá de eso, nada. Solo eso”, enfatizó el jugador.

Respecto de lo que conversó con el club por el tema, dijo que “me preguntaron si había algo más, no sé, juntas o cualquier otra cosa. Yo les dije la verdad, que fue solo una videollamada y nada más“.

Tras afirmar que consideró como “mala leche” su aparición en la nota, manifestó que “creo que igual Canal 13 se equivocó. Personalmente, creo que lo hicieron para que más gente viera el reportaje. Y como sale, en realidad son dos videollamadas, la mía, la del Chelo (Morales) y nada más que eso”.

En el tema netamente futbolístico, adelantó que lo más probable es que vuelva al primer equipo ante La Serena, el primer fin de semana de abril, tras superar sus lesiones.