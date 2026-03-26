Bolivia en repechaje y Brasil vs Francia: revisa la agenda de partidos para este jueves 26 de marzo

Bolivia disputa el repechaje al Mundial 2026 frente a Surinam, mientras que Brasil vs Francia aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Comenzó la recta final para el Mundial 2026 de Norteamérica, donde se definirán a los últimos clasificados mediante el repechaje europeo e internacional, donde Bolivia buscará meterse a la segunda Copa del Mundo de su historia, luego de su participación en 1994 en Estados Unidos.

Sumado a ello, hay dos amistosos internacionales interesantes que involucran a selecciones sudamericanas y mundialistas, en el marco de la fecha FIFA de marzo.

En el repechaje, Bolivia chocará contra Surinam en la primera fase en un partido único en México. En caso de ganar, deberá enfrentar a Irak en su lucha por acceder al Mundial, el cual se disputará el martes 31 de marzo.

Programación del repechaje internacional para el Mundial 2026

Bolivia vs Surinam : 19:00 horas en Monterrey, México. Transmisión: DSports y DGO.

: 19:00 horas en Monterrey, México. Transmisión: Nueva Caledonia vs Jamaica: 00:00 horas del viernes 27 de marzo en Monterrey, México.

Estos no son los únicos duelos válidos por el repechaje, ya que en la repesca europea estas serán las selección que saldrán a la cancha este jueves:

Llave A:

Italia vs Irlanda del Norte : 16:45 horas en Bérgamo. ESPN, Disney+.

: 16:45 horas en Bérgamo. ESPN, Disney+. Gales vs Bosnia-Herzegovina: 16:45 horas en Cardiff. ESPN 2, Disney+.

Playoff B:

Ucrania vs Suecia: 16:45 horas en Valencia, España. Disney+.

Polonia vs Albania: 16:45 horas en Varsovia. Disney+.

Llave C:

Turquía vs Rumania: 14:00 horas en Estambul. ESPN, Disney+.

Eslovaquia vs Kosovo: 16:45 horas en Bratislava. Disney+.

Llave D:

República Checa vs Irlanda: 16:45 horas en Copenhague. Disney+.

Dinamarca vs Macedonia del Norte: 16:45 horas en Praga. Disney+.

Partidos amistosos

Esta semana también habrá acción de parte de las selecciones sudamericanas, donde destacan dos grandes partidos:

Brasil vs Francia: 17:00 horas en Massachusetts, Estados Unidos. Disney+.

17:00 horas en Massachusetts, Estados Unidos. Disney+. Colombia vs Croacia: 20:30 horas en Orlando, Estados Unidos. Disney+.

¿Y La Roja? Chile no se queda atrás y también verá acción en esta fecha FIFA, donde enfrentará a Cabo Verde este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas en Nueva Zelanda.