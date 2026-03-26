Chile vs Cabo Verde: formación, a qué hora y dónde ver el amistoso por TV y online

Después de cuatro meses, La Roja vuelve a la cancha para enfrentar a Cabo Verde, en el marco del torneo amistoso FIFA Series.
Este será el primer duelo de Chile en el 2026, y para ello, los dirigidos por Nicolás Córdova han trabajado arduamente para aplacar las 16 horas de diferencia que tiene Nueva Zelanda respecto a nuestro país.
En este marco, el cuerpo médico de la Selección Chilena confirmó una sensible baja: Fabián Hormazábal, quien fue liberado de la convocatoria en las últimas horas.
“El jugador en la evaluación clínica y estudio de imágenes presenta una lesión muscular de isquiotibiales cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”, informaron a través de un comunicado.
La posible formación de Chile para el amistoso ante Cabo Verde
Ante esta importante baja, Córdova se ve obligado a mover el tablero y esta sería la formación que presentaría frente a Cabo Verde: Lawrence Vigouroux en el arco; Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic e Igor Lichnovsky en defensa; Felipe Loyola y Vicente Pizarro en contención; Darío Osorio, Lautaro Millán y Gabriel Suazo más adelantados; Alexander Aravena y Ben Brereton en la delantera.
De esta forma, el técnico interino del cuadro nacional volverá a usar el sistema de juego 3-5-2.
El encuentro amistoso de Chile vs Cabo Verde se disputará este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas en el Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda. El partido se verá en vivo en TV abierta a través de Chilevisión y también estará disponible en sus plataformas digitales, como su sitio web y la app MiCHV.