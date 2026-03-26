Chile vs Cabo Verde: formación, a qué hora y dónde ver el amistoso por TV y online

El DT Nicolás Córdova ya definió la formación con la que La Roja se medirá ante Cabo Verde, en el primero de los dos amistosos que jugará en esta fecha FIFA.

Después de cuatro meses, La Roja vuelve a la cancha para enfrentar a Cabo Verde, en el marco del torneo amistoso FIFA Series.

Este será el primer duelo de Chile en el 2026, y para ello, los dirigidos por Nicolás Córdova han trabajado arduamente para aplacar las 16 horas de diferencia que tiene Nueva Zelanda respecto a nuestro país.

En este marco, el cuerpo médico de la Selección Chilena confirmó una sensible baja: Fabián Hormazábal, quien fue liberado de la convocatoria en las últimas horas.

“El jugador en la evaluación clínica y estudio de imágenes presenta una lesión muscular de isquiotibiales cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”, informaron a través de un comunicado.

La posible formación de Chile para el amistoso ante Cabo Verde

Ante esta importante baja, Córdova se ve obligado a mover el tablero y esta sería la formación que presentaría frente a Cabo Verde: Lawrence Vigouroux en el arco; Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic e Igor Lichnovsky en defensa; Felipe Loyola y Vicente Pizarro en contención; Darío Osorio, Lautaro Millán y Gabriel Suazo más adelantados; Alexander Aravena y Ben Brereton en la delantera.

De esta forma, el técnico interino del cuadro nacional volverá a usar el sistema de juego 3-5-2.

El encuentro amistoso de Chile vs Cabo Verde se disputará este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas en el Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda. El partido se verá en vivo en TV abierta a través de Chilevisión y también estará disponible en sus plataformas digitales, como su sitio web y la app MiCHV.