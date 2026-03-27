Cuándo y contra quiénes definen Bolivia y Jamaica su paso al Mundial 2026

El Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, será el primero en el que tomarán parte 48 selecciones.

Bolivia y Jamaica mantienen la ilusión de asistir al próximo Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, tras vencer en las semifinales de la repesca intercontinental a Surinam y Nueva Caledonia, respectivamente.

De esta forma, las naciones sudamericana y caribeña intentarán sumarse a los 12 países americanos que ya están clasificados a la cita mundialista.

El Mundial 2026, que se jugará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio, será el primero organizado por la FIFA en el que tomarán parte 48 selecciones de los cinco continentes.

Cuándo Bolivia y Jamaica se juegan su paso al Mundial 2026

Luego de su triunfo por 2-1 ante Surinam en Monterrey, la selección de Bolivia enfrentará en la final de la repesca a su similar de Irak en la misma ciudad mexicana.

Aquella selección que obtenga la victoria se sumará al Grupo I del Mundial 2026, que por ahora integran Francia, Senegal y Noruega.

Por su parte, Jamaica se impuso por la cuenta mínima a Nueva Caledonia en la ciudad de Guadalajara, también en México.

En la final de su grupo, los caribeños se jugarán su paso al mayor evento del fútbol mundial ante la República Democrática del Congo.

El equipo que gane el partido formará parte del Grupo K, que compartirá con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El partido entre Jamaica y República del Congo está programado para las 18:00 horas del próximo martes 31 de marzo, mientras que Bolivia enfrentará a Irak a las 00:00 horas del miércoles 1 de abril.

Los partidos los transmitirá DSports y DGO.