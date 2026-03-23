Comienza el repechaje: los países que se juegan la última opción de participar en el Mundial 2026

Cuatro de los cupos corresponderán a equipos de la UEFA, mientras que los otros dos serán de carácter intercontinental.

Esta semana se disputarán los partidos de ida del repechaje que definirá cuáles son los últimos seis equipos clasificados para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con lo previsto, cuatro de los cupos corresponderán a equipos de la UEFA, mientras que los otros dos serán de carácter intercontinental.

Este último repechaje se disputará en México, en su condición de territorio neutral, y tomarán parte seis equipos, tres de América, uno de Oceanía, otro de África y uno más de Asia.

En cuanto a los partidos que se jugarán en Europa, se enfrentarán en partido único 16 equipos en las semifinales y, posteriormente, entre los ocho ganadores saldrán los cuatro equipos que acudirán a la cita mundialista.

Cuándo se inicia el repechaje para el Mundial 2026

Según establece el calendario de la FIFA, los 22 equipos que buscan llegar al Mundial 2026 jugarán sus primeros partidos del repechaje este jueves 26 de marzo.

En el caso del repechaje intercontinental, Bolivia enfrentará a Surinam, mientras que Nueva Caledonia jugará ante Jamaica.

Por su parte, el repechaje de la UEFA lo integran 16 equipos que se enfrentarán también el jueves 26 de marzo.

En concreto, los duelos de semifinales son los siguientes:

Italia vs. Irlanda del Norte (Llave A)

Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Llave A)

Ucrania vs. Suecia (Llave B)

Polonia vs. Albania (Llave B)

Turquía vs. Rumania (Llave C)

Eslovaquia vs. Kosovo (Llave C)

Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Llave D)

República Checa vs. Irlanda (Llave D)

La fecha en la que se sabrá qué países van al Mundial 2026

Luego de esta primera fase, los equipos que irán al Mundial 2026 se definirán el próximo martes 31 de marzo.

En el caso del repechaje intercontinental, Irak enfrentará al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, mientras que la República Democrática del Congo jugará con el que triunfe entre Nueva Caledonia y Jamaica.

En Europa, en tanto, la localía de los ganadores de las semifinales fue determinada por sorteo y los cuatro vencedores sacarán pasaje a la cita más importante del fútbol mundial.