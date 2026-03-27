VIDEOS – Los goles con los que La Roja venció a Cabo Verde en amistoso jugado en Nueva Zelanda

El entrenador Nicolás Córdova se manifestó contento con el triunfo, pero criticó el primer tiempo ante el equipo africano.

La Roja se impuso a Cabo Verde por 4-2 en el partido disputado en Nueva Zelanda, en el marco del torneo amistoso FIFA Series.

El equipo que dirige Nicolás Córdoba mostró un juego irregular en el primer tiempo, tras el cual se fue al descanso en desventaja de 2-1.

Los goles en la etapa inicial los marcaron Ben Brereton para La Roja, y Dailon Livramento y Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde.

En el segundo tiempo, el equipo nacional levantó mucho su juego, lo que le permitió marcar los tres goles con los que terminó por imponerse al cuadro africano.

Los tantos con los que La Roja adulta se impuso por 4-2 los marcaron Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia.

Córdova criticó el primer tiempo de La Roja ante Cabo Verde

Una vez terminado el partido, el entrenador Nicolás Córdova se manifestó contento con el triunfo, pero criticó el primer tiempo de La Roja ante Cabo Verde.

“La verdad es que fue muy plano, lento, nos costó mucho circular, no tuvimos profundidad“, planteó el director técnico.

Luego planteó que “los que entraron hicieron un muy buen segundo tiempo; también se interpretó el quedar con uno más y no irse al ataque desesperadamente. Cuando vas perdiendo 2-1 y quieres ir a buscar el resultado, dejas muchos espacios, y ellos son rápidos. Eso se hizo muy bien”.

El primer gol de La Roja ante Cabo Verde

Cabo Verde empata el partido

Cabo Verde se pone en ventaja por 2-1

La Roja marcó el 2-2

Chile logra tomar ventaja 3-2

Gonzalo Tapia anotó el 4-2 definitivo