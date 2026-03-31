Audax arremete duramente contra la Delegación por prohibir hinchas de la U: ya habían vendido dos mil entradas

A menos de 24 horas del partido, la Delegación Presidencial echó pie atrás a la autorización de hinchas azules en La Florida para el duelo por Copa de la Liga.

Audax Italiano arremetió duramente contra la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana (DPR) por echar pie atrás a la autorización que permitía la presencia de hinchas de la U de Chile en La Florida para el partido de la Copa de la Liga a menos de un día del evento.

El cuadro itálico apuntó contra las autoridades, debido a que ya habían permitido la venta de entradas para visitantes. De hecho, afirman que ya habían vendido más de dos mil tickets destinados a los azules.

Bajo este contexto, Audax Italiano emitió un comunicado señalando que la propuesta que le hicieron a la DPR consideraba sectores locales y visita, la cual fue autorizada, “permitiendo la venta del 50% del aforo solicitado”.

El reclamo de Audax Italiano a la Delegación Presidencial Metropolitana por anular presencia de hinchas de la U

“Sobre la base de dicha autorización, se inició la venta de entradas, se desplegó el operativo de seguridad respectivo y miles de hinchas adquirieron sus tickets”, expusieron. Sin embargo, “a menos de un día del partido, la Delegación Presidencial primero resolvió prohibir la venta que estaba autorizada a público visitante, dónde ya se habían comercializado más de 2.000 entradas para ese sector“.

Posteriormente, añadieron que “la misma autoridad, cambiando nuestra propuesta de partido, instruyó que esos mismos sectores (incluida la galería vendida y destinada a la visita) debía ser ocupada exclusivamente por público local, sin entregar en ningún momento instrucciones sobre cómo proceder con las entradas ya vendidas ni mecanismos para identificar o restringir a los asistentes”.

En este sentido, el equipo de La Florida acusó que “esta decisión tardía e inconsistente genera un grave perjuicio al Club y a los hinchas que confiaron en una autorización previamente otorgada por la propia autoridad”.

Tras ello, Audax cuestionó la diferencia que ha tenido la Delegación con otros equipos, como Colo Colo: “Resulta además contradictorio que, al día siguiente de nuestro partido, la misma Delegación autorice un encuentro a solo 5 km de nuestro estadio con 42.000 personas y presencia de ambas parcialidades“, haciendo referencia al duelo de Colo Colo vs Huachipato en el Estadio Monumental.