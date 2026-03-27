Cómo la elección de rector de la Universidad de Chile puede golpear a Azul Azul

Uno de los candidatos a la rectoría de la casa de Bello se mostró crítico con la gestión de la concesionaria.

El próximo 12 de mayo se llevará a cabo la elección del nuevo rector de la Universidad de Chile, donde además de decidir quien dirigirá la casa de Bello, podría marcar el futuro de Azul Azul.

Esto, luego que Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho y uno de los candidatos para suceder a Rosa Devés, aseguró que buscará que Michael Clark deje la concesionaria e incluso dejó en entredicho el vínculo con Azul Azul.

En entrevista con 24 Horas, el académico dejó ver su postura sobre la presencia de Clark al frente de la U, a pesar de enfrentar una indagatoria por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Que salga de Azul Azul. Creo que le hace bien a la Universidad que haya una nueva persona que dirija este club y que ojalá no esté conectada a los intereses del señor Clark”, declaró Ruiz-Tagle.

El decano de Derecho además recalcó que, si llega a la rectoría, revisará el contrato de concesión y el uso de la imagen de la universidad.

“La Universidad de Chile no hace acuerdos sobre su nombre e imagen con personas que no cumplen la ley chilena y creo que este es un tema de primera importancia”, puntualizó Pablo Ruiz-Tagle, quien recalcó que Michael Clark “va a tener que enfrentar acciones judiciales y de rendición de cuentas para ver si él ha cumplido verazmente con el contrato”.

Según el candidato a rector de la U. de Chile, la presencia del presidente de Azul Azul es incompatible con los valores de la casa de estudios.

“Que se dedique al juicio, a defenderse y, hasta que no salga la decisión, que dé un paso al costado de Azul Azul; que no contamine a las sociedades anónimas deportivas con los problemas que él tiene por su conducta anterior”, cerró.