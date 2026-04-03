Dónde y a qué hora ver hoy el debut de La Roja en el Sudamericano Sub 17

El equipo que entrena Ariel Leporati forma parte del Grupo A, que comparte con las selecciones de Paraguay, colombia, Ecuador y Uruguay.

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La Roja Sub 17 debutará este viernes ante Uruguay en el Sudamericano de la categoría que dará pasajes al Mundial que se disputará en noviembre de este año en Qatar.

La cita continental se llevará a cabo en Paraguay hasta el próximo domingo 19 de abril y entregará siete cupos para la cita mundialista.

El equipo que entrena Ariel Leporati, forma parte del Grupo A, que comparte con las selecciones de Paraguay, colombia, Ecuador y Uruguay.

Dónde y a qué hora ver hoy a La Roja Sub 17

Precisamente ante los charrúas debutará este viernes 3 de abril La Roja Sub 17, en un duelo que comenzará a disputarse a las 17:00 horas de Chile.

Con posterioridad, enfrentará al seleccionado de Colombia y luego a Paraguay, para culminar su participación en la fase de grupos ante Ecuador.

Tanto el debut del equipo nacional como sus siguientes partidos serán transmitidos en vivo en a través de la señal abierta de Canal 13, así como en todas sus plataformas digitales.

Los próximos encuentros están programados para los siguientes días y horas: