La barrera económica que separa a Cruzeiro y a la UC: vale más que todo el fútbol chileno y su goleador casi duplica al plantel cruzado

La UC desafía la historia ante Cruzeiro en Belo Horizonte y buscará sumar sus primeros puntos en la Copa Libertadores.

Universidad Católica enmendar su camino en la Copa Libertadores este miércoles, cuando visite a Cruzeiro por la fecha 2 de la fase de grupos del certamen.

Tras su derrota ante Boca Juniors en el Claro Arena, la UC salta a la cancha con la necesidad de sumar puntos en Belo Horizonte. El cuadro brasileño, en tanto, viene de vencer de visitante a Barcelona de Guayaquil en Ecuador y ahora busca hacerse respetar de local y no perderle pisada a Boca.

Bajo este contexto, el entrenador cruzado, Daniel Garnero, presentará una formación con: Vicente Bernedo en el arco; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena en defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en el ataque.

Por su parte, el DT de Cruzeiro, Artur Jorge, presentaría una alineación con: Mateus Cunha en el pórtico; Fagner, Fabrício Bruno, Jonatan Jesús, Kaiki en el fondo; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira en el medio; Cristian, Arroyo y Kaio Jorge en la delantera.

Este crucial encuentro de Copa Libertadores se jugará este miércoles 15 de abril a las 18:00 horas, el cual se transmitirá por TV en ESPN 5, mientras que de forma online estará disponible a través de Disney+.

La barrera económica que separa a Cruzeiro de la UC previo al duelo de Copa Libertadores

El conjunto dirigido por Artur Jorge es el tercero más caro del Brasileirao, solamente por detrás de Palmeiras y Flamengo, que también son los dos clubes más valorizados del certamen continental.

De acuerdo a Transfermarkt, el plantel de Cruzeiro tiene un valor de 194 millones de dólares, más de lo que vale toda la Liga de Primera del fútbol chileno (188 millones de la divisa norteamericana).

Dentro de los nombres que destacan en el rival de la U Católica, está el de Kaio Jorge, quien fue el máximo goleador del Brasileirao 2025 y está tasado en US$ 30 millones. Solamente él cuesta más que toda la plantilla de los Cruzados, que está valorada en US$ 18 millones.

Otro de los jugadores que también cuesta más que la UC es Gerson, quien está tasado en US$ 23 millones y fichó esta temporada en el equipo de Belo Horizonte a cambio de más de US$ 31 millones, proveniente desde el Zenit.

Pese a ello, los resultados no han sido los óptimos, al menos en el plano local. esto debido a que a día de hoy se encuentran en zona de descenso con solo 10 puntos en 11 partidos jugados en el Brasileirao.