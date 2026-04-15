Los equipos chilenos golpean en el extranjero en torneos Conmebol: esto no pasaba hace dos años

Coquimbo Unido y Audax se impusieron como visitantes en Perú y Brasil, respectivamente. Algo poco usual para los equipos chilenos en competencias internacionales.

Una gran jornada fue este martes para los clubes chilenos que jugaron de visitante en Copa Libertadores y Sudamericana, donde Coquimbo Unido y Audax Italiano lograron importantes victorias en Perú y Brasil, respectivamente.

El vigente campeón del fútbol chileno continúa a paso firme en la Libertadores y venció por 2-0 a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Lima, cuyo resultado lo posiciona en la parte alta del Grupo B con 4 puntos.

Gracias a las anotaciones a de Cristián Zavala y Nicolás Johansen, el cuadro Pirata dio el golpe ante el campeón peruano, generando sorpresa en la prensa internacional.

Antes de ello, Audax Italiano dio el batacazo en Brasil al imponerse por 2-1 frente a Vasco da Gama. Con los goles de Michael Vadulli y Franco Troyansky dieron vuelta el marcador para obtener sus primeros tres puntos en la Sudamericana. Por ahora, se ubican en el segundo puesto, esperando a lo que suceda en el duelo entre Olimpia y Barracas Central.

De esta forma, los Itálicos se unieron al selecto grupo de clubes chilenos que han ganado en Brasil por torneos Conmebol. Son 16 victorias en total y este es el desglose: Colo Colo (4), Universidad de Chile (3), Palestino (3), Universidad Católica (2), Huachipato (2), Unión Española (1) y Audax (1).

El balance de los equipos visitantes dejó un saldo de 2-1, puesto que O’Higgins de Rancagua no pudo ante Sao Paulo y cayó por 2-0 en el estadio Morumbi. Esto, a la espera del partido de Universidad Católica, que enfrenta a Cruzeiro esta tarde en Belo Horizonte.

¿Cuándo fue la última vez que dos equipos chilenos ganaron como visitante en torneos Conmebol en la misma semana?

La última vez que dos clubes chilenos se impusieron como visitantes en la misma semana fue en julio de 2024. En aquella ocasión Huachipato y Palestino avanzaron a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el caso de los Acereros, eliminaron a Racing Club de Montevideo tras imponerse por 1-0 en Uruguay. Debido a que en Chile perdieron 2-3, la definición fue vía lanzamientos penales, donde los aurinegros resultaron ganadores por 3-0.

Por su parte, Palestino después de empatar 1-1 en la ida, fue a Brasil a eliminar a Cuiabá, superándolo por 2-1 para así avanzar a la ronda de los 16 mejores de aquella edición.