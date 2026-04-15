La reprogramación que sufrió La Roja Sub 17 vs Bolivia y lo que necesita para clasificar directo al Mundial

Chile se medirá ante Bolivia en el repechaje, luego de haber finalizado cuarto en el Grupo A del Sudamericano.

La Roja Sub 17 enfrentará a Bolivia por el repechaje del Sudamericano, donde saltará a la cancha con el objetivo de clasificar al Mundial de la categoría que se realizará en Qatar.

El encuentro estaba programado para este miércoles. Sin embargo, desde Conmebol informaron que el duelo de Chile tuvo una modificación de horario.

“Debido al frente de mal tiempo que afectará a Asunción durante la jornada del miércoles 15 de abril, el partido de La Roja Sub-17 ante Bolivia fue reprogramado por CONMEBOL”, sostuvieron por medio de un comunicado.

Cuándo juega Chile vs Bolivia y qué necesita para clasificar al Mundial Sub 17

Producto de lo anterior, el duelo de Chile vs Bolivia por el Sudamericano Sub 17 finalmente se jugará este jueves 16 de abril a las 19:00 horas.

Este partido se podrá ver por por DSports, DGO y Canal 13, a través de T13 En Vivo, T13.cl y 13GO.

Para clasificar directamente al Mundial, La Roja Sub 17 debe ganarle al conjunto altiplánico.

En caso de empatar, la Selección Chilena deberá definir el cupo a la cita planetaria a través de los penales.

Si pierde, Chile tendrá una última chance. Allí, debería enfrentar al perdedor del otro repechaje que disputarán Uruguay y Venezuela.