Alejandro Tabilo arrasa en Masters de Madrid y da un salto en el ranking ATP

El número uno de Chile no tuvo complicaciones en su debut y se instaló en la segunda ronda del certamen, donde enfrentará a quien lo eliminó de Montecarlo.

Alejandro Tabilo (43°) arrasó en su debut en el Masters 1000 de Madrid y se instaló en la segunda ronda sin mayores complicaciones.

La primera raqueta nacional se impuso sobre el francés Valentin Royer (72°) por 6-2 y 6-4 en un duelo que se extendió por una hora y 20 minutos.

Desde el inicio Jano mostró un gran nivel, logrando quebrar el saque a su rival en el tercer y séptimo juego para ponerse rápidamente sellar el 6-2.

En la segunda manga, el zurdo desaprovechó dos puntos de quiebre en el primer game. No obstante, logró un break en el tercero, cuya ventaja mantuvo hasta el final para cerrar el partido con un 6-4.

El salto en el ranking y el próximo rival de Alejandro Tabilo en el Masters de Madrid

Con esta victoria, el número uno de Chile suma suma 30 puntos ATP, los cuales le permitirán escalar al puesto 38° según el ranking en vivo.

Ahora, por la segunda ronda del Masters de Madrid, Alejandro Tabilo deberá enfrentar al Jiri Lehecka (14°), quien quedó libre en primera fase por su condición de sembrado del torneo.

El europeo fue su verdugo hace poco, cuando lo eliminó en la segunda ronda del Masters de Montecarlo, donde el nacional cayó por 4-6, 7-6 (4) y 6-3.

Este duelo se jugará el viernes o sábado en horario por definir.

Antes de ello, otro chileno verá acción en el torneo: Cristian Garin (85°), quien este jueves se medirá contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp (52°), luego de ingresar al cuadro como lucky loser.