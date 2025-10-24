Clásico Universitario y Coquimbo con chance de ser campeón: la programación de la fecha 25 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Revisa la programación completa de la fecha 25 del Campeonato Nacional y el partido que irá por TV abierta este fin de semana.

Este viernes inicia la fecha 25 de la Liga de Primera del fútbol chileno, que tendrá varios partidos destacados, como el Clásico Universitario entre la UC y la U y el duelo de Coquimbo Unido, que podría coronarse campeón en la cancha de O’Higgins.

La nueva jornada del Campeonato Nacional comienza con el compromiso entre Palestino y Everton, que se citarán a las 17:00 horas de este viernes en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Con respecto a los otros duelos que resaltan está el partido entre la Universidad Católica y la U de Chile, el cual será vital en la lucha por el Chile 2 y la clasificación a Copa Libertadores. De momento, la UC está en el segundo puesto con 45 puntos, mientras que los Azules están quintos con 42 unidades, pero con un partido menos.

Ese mismo día, Coquimbo Unido podría conquistar su primer título de Primera División ante O’Higgins en El Teniente. Para que eso suceda, debe ganar en Rancagua y que el Clásico Universitario quede empatado.

Quien se encargará de cerrar la fecha 25 de la Liga de Primera será Colo Colo, que recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional el lunes a las 18:00 horas.

La programación de la fecha 25 de la Liga de Primera del fútbol chileno y el partido que irá por TV abierta este fin de semana

Viernes 25 de octubre:

Palestino vs. Everton: 17:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 25 de octubre:

Deportes La Serena vs. Audax Italiano : 15:00 horas, en el Estadio La Portada. Transmisión por TV abierta en Mega 2 y Mega GO.

: 15:00 horas, en el Estadio La Portada. Transmisión por TV abierta en Mega 2 y Mega GO. Huachipato vs. Deportes Iquique: 17:30 horas, en el Estadio Huachipato.

Domingo 26 de octubre:

Universidad Católica vs. Universidad de Chile : 12:30 horas, en el Estadio Claro Arena.

: 12:30 horas, en el Estadio Claro Arena. Cobresal vs. Unión Española : 16:00 horas, en el Estadio El Cobre.

: 16:00 horas, en el Estadio El Cobre. Unión La Calera vs. Ñublense : 18:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

: 18:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán. O’Higgins vs. Coquimbo Unido: 18:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.

Lunes 27 de octubre: