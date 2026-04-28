“Este es el triunfo más importante de mi vida hípica”: Carlos Heller celebra victoria en el Gran Premio Latinoamericano

El también presidente del Club Hípico de Santiago subrayó además el componente personal de la victoria: su madre, Liliana Solari -fundadora del haras-, estuvo presente en Perú.

Como una hazaña histórica. Así vivió el empresario Carlos Heller el triunfo de su ejemplar Teao el pasado fin de semana en Perú, en el Gran Premio Latinoamericano, la carrera más importante del turf regional, donde los mejores caballos de Sudamérica compiten por el máximo prestigio.

El caballo, perteneciente al haras Don Alberto, se impuso en una jornada que desde el criadero calificaron como inédita. “Por primera vez, una delegación extranjera derrotó a Perú en su casa”, señalaron.

Teao ya venía mostrando credenciales: había ganado el Derby de Valparaíso el verano pasado. Esta vez, bajo la preparación de Julio Orellana y con Luis Torres en la monta, consolidó su nombre a nivel internacional.

El Gran Premio

El Gran Premio Latinoamericano de Hípica es una carrera de Grupo 1 que reúne a ejemplares de países como Chile, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Se disputa una vez al año y rota entre los principales hipódromos de la región, lo que refuerza su carácter internacional y su relevancia dentro de la industria.

Heller -accionista de Falabella y ligado a inversiones como Bethia, Sotraser y Colmena- tiene en la hípica uno de sus negocios más personales. A través del haras Don Alberto, también opera un criadero en Kentucky, Estados Unidos, donde desarrolla caballos fina sangre.

Tras la carrera, el empresario destacó el trabajo del equipo detrás del ejemplar. “Es una emoción difícil de expresar. Este es un trabajo de quienes criaron este caballo en Los Ángeles, de quienes lo preparan en Pirque, de Julio Orellana, del jinete y de todas las personas que están detrás. Ellos son los que hacen el trabajo duro”, afirmó.

Momento especial

Para Heller, este triunfo marca un hito en su trayectoria. “Es el logro más importante de mi vida hípica. Podemos haber ganado Grupo 1 en Estados Unidos, pero esto se vive de una manera mucho más cercana y emotiva”, aseguró.

El también presidente del Club Hípico de Santiago subrayó además el componente personal de la victoria: su madre, Liliana Solari -fundadora del haras-, estuvo presente en Perú. “Me alegra darle este triunfo a Chile. Venía prácticamente llorando. Poder compartirlo con mi madre lo hace aún más especial”, cerró.