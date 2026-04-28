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PSG y Bayern Múnich disputan la primera semifinal de la Champions: a qué hora y dónde verla

El equipo francés se impuso en los cuartos de final al Liverpool, mientras que el cuadro alemán dejó en el camino al Real Madrid.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
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El París Saint-Germain (PSG) y el Bayern Múnich disputarán este martes 28 de abril la primera semifinal de la Champions League 2025/26, en un partido que es catalogado como una final anticipada.

El equipo francés que dirige Luis Enrique y es el campeón defensor,recibirá a los germanos en el estadio Parc des Princes.

En cuartos de final, el cuadro galo se impuso al Liverpool, gracias a las victorias de 2-0 tanto en el partido de ida como en la vuelta.

Por su parte, el Bayern Múnich dejó en el camino al Real Madrid de visita por 2 a 1 y en la revancha le ganó por 4-3, con lo que obtuvo la serie por 6-4.

A qué hora y dónde ver al PSG frente al Bayern Múnich

De acuerdo con lo anticipado, el PSG formaría con Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha (Vítor Ferreira), João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

El Bayern, en tanto, lo haría con Manuel Neuer; Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

Según lo programado, el partido entre el PSG y el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes comenzará a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

El primer duelo por la semifinal de la Champions se podrá ver a través de la señal de ESPN Premium y ESPN. También se puede optar por la transmisión de manera online en el streaming Disney+ Premium.

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