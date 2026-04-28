Antes de que cambie la canción

En una época de música infinita, algoritmos, escritura asistida por inteligencia artificial y repertorios concebidos cada vez más como flujo, la figura del compositor adquiere la densidad de la resistencia.

No parece solo una lista. Los 30 Greatest Living American Songwriters que acaba de publicar The New York Times -elegidos por más de 250 músicos, productores, críticos e insiders a partir de más de 700 nombres- funcionan también como una reivindicación del acto de escribir canciones en un momento en que esa idea misma comienza a volverse incierta.

Están Bob Dylan, Joni Mitchell, Paul Simon, Stevie Wonder, Kendrick Lamar, Taylor Swift o Bad Bunny, y en esa convivencia para muchos sorprendente, ya hay una lectura sobre cómo se amplió el canon. Lo más sugerente, sin embargo, no está solo en los nombres. Está en el gesto.

No es casual que no sea un ranking. Aquí no hay número uno. Más que ordenar un panteón, esta revisión parece detenerse frente a algo que empezamos a dar por sentado: el misterio de la creación.

Porque escribir una canción sigue siendo uno de los actos más extraños y radicales de la cultura. Convertir experiencia en melodía, memoria en imágenes, dolor en forma. Abrir un mundo donde antes no había nada. Eso, más que los nombres, parece celebrar esta lista.

Y no es casual que ocurra ahora. En una época de música infinita, algoritmos, escritura asistida por inteligencia artificial y repertorios concebidos cada vez más como flujo, la figura del compositor adquiere la densidad de la resistencia.

Porque quizá el lujo del futuro no sea acceder a más música, sino encontrar canciones verdaderamente nuevas.

Hay algo conmovedor en que una lista así aparezca justo cuando empezamos a preguntarnos qué será crear en los próximos años. No desde la nostalgia ni desde la alarma, sino desde una duda legítima: qué pasará cuando la creación ya no sea entendida como la entendimos hasta ahora.

En ese sentido, esta no es solo una lista de grandes autores vivos. Es una defensa implícita de la invención. De Dylan a Kendrick y de Joni a Taylor Swift, lo que aparece reunido no es solo un canon expandido, sino una fe común: que una canción todavía puede revelar algo del mundo. Porque tal vez nunca nos faltará música, pero sí nos podrían faltar autores.