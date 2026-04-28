La particular revelación de Kast y la historia que lo une a Boric y al cantante Emmanuel: “Ahí se las dejo, como diría Jeannette (Jara)”

Kast dio a conocer que él compró la gabardina que Boric subastó en la Teletón 2025: “Yo calladito por ahí…”

El presidente José Antonio Kast realizó una particular revelación durante su intervención en el lanzamiento de la campaña Teletón 2026, donde dio a conocer una historia que lo une con su antecesor, Gabriel Boric, y el artista mexicano Emmanuel.

En este marco, el jefe de Estado comentó que ambos fueron parte de la subasta solidaria de la gabardina del cantante en la cruzada solidaria.

“En la última Teletón estaba el presidente Gabriel Boric, estaba con Jeannette Jara al lado, estaba todo el arco político presente. Gabriel Boric se había comprado (en 2024) la gabardina de Emmanuel, a quien yo conozco y admiro, o sea, me encanta Emmanuel, y él se la remató en la Teletón anterior. Bueno, ¿Quién se la remató después? Yo, calladito por ahí”, dio a conocer entre risas.

Esta revelación generó diversas reacciones en las personas que se encontraban en el lugar y luego reconoció que la prenda aún no llega a sus manos: “Todavía no me llega, así que la voy a cobrar”.

“Yo hice mi aporte, así que ahí se las dejo, como diría Jeannette (Jara)”, añadió.

¿Qué hará Kast con la gabardina de Emmanuel que le compró a Boric?

Tras ello, el mandatario afirmó que su intención es donar la gabardina en futuras campañas. En este sentido, propuso que la prenda circule entre diferentes autoridades como símbolo de unidad.

“Yo la voy a donar en la próxima Teletón, y después más adelante le tocará, no sé, para quien sea presidente del Senado, después a quien sea presidente de la Cámara de Diputados, hasta que llegue el nuevo presidente también, y hacemos una gabardina que circule por los distintos arcos políticos“, sostuvo.

Más allá de esta situación, Kast recalcó la labor de la Teletón, señalando que “nos unimos todos ahí (…) esto no es de un gobierno u otro gobierno”, destacando la participación de distintos sectores políticos en el evento solidario.

Siguiendo en esa línea, valoró el rol de Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco: “Usted nos ha representado a todos en estos 48 años”, expresó.