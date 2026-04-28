“Inaceptable”: Partido Republicano pide expulsar a ex consejero constitucional condenado por abuso sexual

El tribunal acreditó que Parraguez utilizó su cargo para desarrollar conductas inapropiadas con alumnas de 15 y 17 años.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Partido Republicano pidió la expulsión de la colectividad del ex consejero constitucional Sebastián Parraguez, a quien el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique declaró culpable de abuso sexual.

Así lo dio a conocer la tienda oficialista a través de un comunicado, en el que manifestó que “condenamos de manera categórica los delitos” cometidos por el profesor.

“Hechos de esta naturaleza son inaceptables, especialmente cuando afectan a menores de edad, y deben recibir todo el rigor de la ley“, añadió el texto.

Además, precisó que “Sebastián Parraguez se encontraba suspendido como militante del Partido Republicano y, una vez conocida la condena, se solicitó formalmente su expulsión de la colectividad“.

La condena al ex consejero constitucional por abuso sexual

De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Oral en Lo Penal de Iquique, al ex constituyente del Partido Republicano Sebastián Parraguez se lo declaró culpable de tres delitos de abuso sexual, los que perpetró contra dos menores de edad en un colegio de Alto Hospicio.

El tribunal dio por acreditado que, mientras se desempeñaba como profesor de enseñanza media del colegio Rupanic School de Alto Hospicio, Parraguez utilizó su cargo para desarrollar conductas inapropiadas con alumnas de 15 y 17 años. Según los testimonios de las víctimas, les realizó tocaciones de connotación sexual tanto dentro como fuera del establecimiento educacional.

“El tribunal llegó a un veredicto condenatorio por votación unánime, luego de seis jornadas de juicio donde presentamos distintas pruebas, entre ellas, la declaración de las víctimas, sus familias, documentos, fotografías, entre otras. Y, finalmente, pudimos el día de hoy solicitar una pena, lo cual va sobre los cinco años y un día, pidiendo que sea de carácter efectivo“, manifestó el fiscal Cristóbal Platero.

La lectura de sentencia contra el ex consejero constitucional quedó fijada para el próximo jueves 7 de mayo, a las 12:50 horas.