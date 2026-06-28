“Me dejaron solo”: el duro descargo de Bielsa contra los jugadores de Uruguay

Marcelo Bielsa realizó un último cara a cara con el plantel, en el marco de su despedida de la selección tras quedar eliminado del Mundial.

La selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa sigue dando de qué hablar tras su temprana eliminación del Mundial 2026, donde obtuvieron solo dos puntos en un grupo compuesto por España Cabo Verde y Arabia Saudita.

Producto de lo anterior, la salida del entrenador rosarino es casi hecho, considerando que el plantel “está quebrado”, cuya fisura se habría agudizado en los últimos días.

Bajo este contexto, se reveló cómo habría sido el último cara a cara de Bielsa con el plantel y los referentes.

De acuerdo a la información que entregó Sebastián Giovanelli, periodista de El Espectador de Uruguay y ESPN, el Loco tuvo una reunión con los jugadores antes de irse de Playa del Carmen, sitio donde concentró la selección durante su participación en el Mundial 2026.

El descargo de Marcelo Bielsa con el plantel de Uruguay

“Bielsa juntó al plantel, hubo una charla de balance, no muy extensa, pero tiró una frase fuerte. Les dijo a los jugadores apuntando, sobre todo, a los referentes, que él se estaba yendo del Mundial muy triste porque lo habían dejado solo”, afirmó el comunicador.

Ante esto, el DT habría insistido: “Me voy triste porque me dejaron solo”. En este marco, los futbolistas habrían escuchado a Bielsa, pero no respondieron a sus palabras.

Se espera que este martes, el técnico conceda una conferencia de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo para comunicar su salida de la selección uruguaya.