Mundial 2026: los partidos que se juegan este lunes 29 de junio y dónde ver en vivo

Este lunes se jugarán tres partidos, de los cuales solo dos de ellos se podrán ver en TV abierta. Revisa la programación completa.

Este lunes 29 de junio continúa la acción del Mundial 2026 de Norteamérica con la disputa de tres partidos válidos por los dieciseisavos de final.

Tras la victoria de Canadá por 1-0 sobre Sudáfrica en Los Ángeles, ahora el balón se trasladará a los escenarios de Houston, Boston y Monterrey.

Los partidos de dieciseisavos que se jugarán este lunes 29 de junio en el Mundial 2026

El primer cruce de la jornada será el de Brasil vs Japón, cuyas selecciones se enfrentarán a las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston. Este encuentro contará con transmisión por TV abierta a través de Chilevisión. También se podrá seguir en vivo en DSports, Disney+ y Paramount+.

Posteriormente, será el turno de Alemania y Paraguay, que a partir de las 16:30 horas medirán fuerzas en el Guillette Stadium de Boston. Este partido también se podrá ver por TV abierta en Chilevisión, además de DSports y Paramount+.

Para cerrar la jornada, a las 21:00 horas, Países Bajos chocará contra Marruecos en el Estadio BBVA de Monterrey, en lo que será uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. A diferencia de los cruces anteriores, este no irá por TV abierta y solamente se podrá ver por medio de DSports y Paramount+.