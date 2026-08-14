El ambicioso plan del Gobierno para crear 120 mil empleos: ¿en qué programas estarán los nuevos cupos?

Una parte de los nuevos puestos se generará mediante proyectos de inversión del MOP, Minvu y los gobiernos regionales.

El Gobierno de José Antonio Kast anunció un conjunto de medidas destinadas a impulsar la creación de 120 mil empleos, en medio del escenario laboral marcado por una tasa de cesantía de 9,4% durante el trimestre abril-junio.

El anuncio se realizó durante la octava sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, instancia que incorporó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a su estrategia.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, una parte importante de los nuevos puestos laborales se generará mediante iniciativas de inversión impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y los gobiernos regionales. En conjunto, estos proyectos contemplan la generación de alrededor de 75 mil empleos.

El ambicioso plan del Gobierno para crear 120 mil empleos:

A este paquete de medidas se sumó la participación del FOSIS, cuyos programas dispondrán de recursos cercanos a los $1.400 millones. Según las autoridades, estas iniciativas permitirán contribuir con aproximadamente 4 mil nuevos empleos, especialmente entre personas que buscan generar ingresos a través del emprendimiento o el trabajo independiente.

Entre las acciones ya implementadas también se encuentran 25 mil subsidios a la contratación, ejecutados mediante Sence, además de programas de apoyo al emprendimiento desarrollados por Sercotec, que apuntan a generar más de mil oportunidades laborales.

A esto se agregan iniciativas del Ministerio de la Mujer, como el programa 4 a 7, que beneficia a más de 1.200 mujeres, y el programa Mujeres Jefas de Hogar, que proyecta la creación de otros 4 mil empleos.

En la instancia participaron el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa.