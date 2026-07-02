VIDEO – “Ubícate, güey”: el cruce entre Liam Gallagher y Fher de Maná por duelo Inglaterra-México en el Mundial 2026

Los cantantes encendieron la previa del duelo que se vivirá el domingo por los Octavos de Final.

El mundo de la música vivió un inesperado crossover luego de que el vocalista de Oasis, Liam Gallagher, y su homólogo de Maná, Fher, protagonizaran un inesperado cruce en redes sociales a raíz del duelo que se vivirá el domingo entre Inglaterra y México por los Octavos de Final del Mundial 2026.

Todo comenzó cuando el británico celebró el triunfo de su equipo ante Congo en la red social X, oportunidad en la que una usuaria mexicana le preguntó: “¿Cómo te sientes sobre Inglaterra siendo aplastada en el Estadio Azteca?”, anticipando una posible derrota.

Al respecto, el músico mantuvo su fe intacta y aseguró que los ingleses vencerían a su rival con un contundente 5-0.

Lo que nadie esperaba es que dicha publicación de Liam Gallagher recibiría una respuesta del propio Fher a través de la cuenta de Instagram de Maná. En un video lo llamó a la calma. “El cantante de Oasis dijo que México iba a perder con Inglaterra 5 a 0… a ver, no manches. Ubícate, güey“, señaló de entrada.

“Ahí vemos el domingo como nos va. No mames“, agregó el cantante mexicano entre risas ante lo que ocurrirá el 5 de julio. Habrá que esperar a ver quién de los dos terminará teniendo razón.