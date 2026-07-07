Más de 30 detenidos, diligencias en cuatro regiones y más: lo que dejó operativo para desarticular facción del Tren de Aragua

Tras meses de investigación lograron desarticular la banda acusada de tráfico de drogas, extorsión, asociación ilícita y lavado de activos.

Un operativo en cuatro regiones, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) junto con la Fiscalía, se lleva a cabo con el objetivo de desarticular una facción del Tren de Aragua en Chile.

Según informó BioBioChile, las diligencias se llevan a cabo en las regiones Metropolitana, Maule, La Araucanía y Los Lagos; donde se realizaron una serie de allanamientos en distintos domicilios.

A raíz de esto, más de 30 personas lograron ser detenidas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana junto a algunos chilenos. También se logró la incautación de droga y elementos usados para la venta de sustancias ilícitas.

El operativo, que se realiza luego de una investigación desarrollada durante varios meses con equipos especializados de la PDI, logró comprobar que esta facción del Tren de Aragua se asentaba en La Araucanía y tenía el control en la venta de drogas.

Dichas sustancias ilícitas llegaban al país a través de la zona norte, se entregaban en la Región Metropolitana y luego era trasladada hasta el sur. Una vez ahí era redistribuida y comercializada en carreteras y a traficantes de la zona.

Junto con eso, también se les acusaba de otros delitos como extorsión, asociación ilícita y lavado de activos.