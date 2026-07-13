FOTOS – Quiénes son los seis fallecidos en fatal atropello en feria de Viña del Mar

Estas seis personas perdieron la vida luego de que un funcionario de la Armada irrumpiera en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño.

Las autoridades confirmaron que son seis los fallecidos que dejó el fatal atropello que protagonizó un funcionario de la armada en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar.

Fue a eso de las 08:00 horas cuando el conductor del vehículo irrumpió en el lugar ubicado en la avenida 24 Norte, dejando también un saldo de siete personas lesionadas.

Entre los fallecidos por el atropello en Viña del Mar se encuentra una pareja de comerciantes, quienes de manera regular trabajaba en esta feria libre vendiendo artículos de aseo. Ambos fueron identificados como Sonia Oyarzún Rojas (66) y Rubén Olmedo Uribe (58), consignó 24 Horas.

A ellos se suman John Millancura, jugador del Club Deportivo Villa Madrid, quien murió junto a sus dos hijas: Belen Millacura y Nicole Millacura Villegas. Esta última era TENS en el Servicio de Cirugía Menor en el Hospital Naval Almirante Nef.

La sexta persona de la lista de fallecidos por el atropello en esta feria de Viña del Mar es Javier Sepúlveda Herrera, conocido como El Maestro o El Peyuca, trabajador de la construcción que se encontraba desempeñándose en su puesto vendiendo artículos de aseo cuando ocurrió la tragedia la mañana de este domingo.