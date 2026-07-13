Megarreforma: cómo el Gobierno busca recomponer el acuerdo con el PPD

Mientras que el senador Pedro Araya (PPD) abrió una nueva ventana para negociar con el Ejecutivo, en el Gobierno apuestan por Alvarado para destrabar el acuerdo.

El acuerdo con el que el Gobierno pretendía asegurar los votos del PPD en el Senado a favor de la invariabilidad tributaria en la megarreforma parecía cada vez más desahuciado. Luego de que el jueves Hacienda ingresara una indicación que rebajaba un punto porcentual más de lo inicialmente había propuesto para el impuesto corporativo —de 23 a 22%—, los senadores de esa colectividad dieron por caído el acuerdo al día siguiente.

En los días sucesivos, los legisladores han salido a reafirmar esa postura. Aludiendo a la pérdida de confianza con el Ejecutivo, el senador Ricardo Celis (PPD) dijo a radio ADN este lunes que “sobre el tema de la megarreforma, yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”.

El senador Pedro Araya (PPD), no obstante, abrió una ventana para el Ejecutivo. “Si el Gobierno quiere contar con mi voto en la megarreforma tenemos que tener una nueva negociación. Eso implica una nueva conversación”, dijo el parlamentario a La Tercera.

Esta negociación, según dijo Araya, incluye los pactos alcanzados la semana pasada en cuanto a la invariabilidad tributaria y la rebaja al impuesto específico a los combustibles, como gesto a la clase media. Si bien el senador evitó dar una cifra, sostuvo que esta rebaja debiese ser “significativa”.

La apuesta del Gobierno para recuperar al PPD

De todas maneras, en el Gobierno aún no dan por cerradas las negociaciones que desde ahora encabezará el biministro Claudio Alvarado (UDI), en lugar del titular de Hacienda, Jorge Quiroz (IND). “Le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación de rebaja de impuesto corporativo al 22%. Al retirarse la indicación, los términos de conversación con el PPD se mantienen inalterados”, dijo el secretario de Estado a La Tercera el domingo.

En declaraciones recogidas por radio Biobío, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (IND), también se mostró optimista. “Sin duda va a ser una semana clave. Nosotros creemos que tenemos los votos. Este malentendimiento que hubo con los senadores del PPD (…) el ministro Quiroz aceptó retirar las indicaciones y creemos que lo que se reclamaba se solucionó”, dijo.

“Claramente hoy día se volvió atrás y estamos trabajando para generar los acuerdos para que ojalá la reforma se apruebe con los mayores votos posibles”, añadió.