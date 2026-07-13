La debacle de Nicolás Jarry en el ranking ATP: cayó a su lugar más bajo desde 2021

Jarry, quien supo ser el número 1 de Chile por un largo tiempo, descendió más de 500 puestos en el ranking ATP.

Este lunes se realizó una nueva actualización del ranking ATP, donde destacan varios movimientos de los tenistas chilenos, siendo Nicolás Jarry el protagonista de la principal novedad.

Tras el final de Wimbledon, el nieto de Jaime Fillol sufrió una brutal caída y descendió 553 puestos. De esta forma, se ubicó en el casillero 764 del mundo.

Nicolás Jarry solamente se quedó con 40 puntos en el ranking ATP, por lo que ahora se encuentra en su lugar más bajo desde 2021. Lo anterior, debido a que a raíz de su lesión no pudo defender las unidades que obtuvo en Wimbledon 2025, donde alcanzó los octavos de final.

Alejandro Tabilo sigue siendo el número uno de Chile, ya que pese a decir adiós en primera ronda del tercer Grand Slam del año, escaló dos lugares y se situó 31° del escalafón mundial.

Tomás Barrios cayó dos puestos y ahora es el 139° del planeta, mientras que Cristian Garin bajó 16 posiciones y ahora se ubica en el casillero 141°.

Así quedaron los tenistas chilenos en el ranking ATP

31° Alejandro Tabilo: 1.438 puntos (+2)

1.438 puntos (+2) 139° Tomás Barrios: 442 (-2)

442 (-2) 141° Cristian Garin: 438 (-16)

438 (-16) 249° Matías Soto: 224 (+47)

224 (+47) 661° Nicolás Villalón: 53 (+6)

53 (+6) 684° Daniel Núñez: 49 (+5)

49 (+5) 764° Nicolás Jarry: 40 (-553)

40 (-553) 822° Benjamín Torrealba: 34 (-11)

34 (-11) 989° Bastián Malla: 20 (-4)

Respecto a la parte alta de la clasificación mundial, El italiano Jannik Sinner mantuvo el 1° del mundo luego conquistar por segunda vez Wimbledon. El alemán Alexander Zverev ascendió al segundo lugar y desplazó al español Carlos Alcaraz al tercer lugar.

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